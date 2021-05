Parma, contro il Sassuolo maglia speciale contro ogni discriminazione – FOTO (Di venerdì 14 maggio 2021) contro il Sassuolo, il Parma scenderà in campo con una maglia speciale dedicata al movimento Black Lives Matter Domenica pomeriggio, il Parma scenderà in campo sul campo del Sassuolo con una maglia speciale contro ogni forma di discriminazione e dedicata al movimento Black Lives Matter. «Ognuno di noi deve fare la sua parte nella lotta contro il razzismo, dentro e fuori dal campo. Domenica indosseremo queste maglie per alzare la nostra voce collettiva contro il razzismo, la xenofobia e l’odio». Queste le parole del presidente Krause ai canali ufficiali del club gialloblù. Nella realtà ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021)il, ilscenderà in campo con unadedicata al movimento Black Lives Matter Domenica pomeriggio, ilscenderà in campo sul campo delcon unaforma die dedicata al movimento Black Lives Matter. «Ognuno di noi deve fare la sua parte nella lottail razzismo, dentro e fuori dal campo. Domenica indosseremo queste maglie per alzare la nostra voce collettivail razzismo, la xenofobia e l’odio». Queste le parole del presidente Krause ai canali ufficiali del club gialloblù. Nella realtà ...

