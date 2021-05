Paragone ha una sola issue | fuori dall' euro e dall' UE Vox Italia è anche altro Non atlantista | socialista e

(Di venerdì 14 maggio 2021) Diego Fusaro, filosofo e ideologo di Vox, intervistato da Affarni.it, risponde punto per punto a Marco Pipino, intervistato sempre da Affari, autore insieme a Giuseppe Sottile di una scissione (termine che Fusaro non condivide) interna per aderire al movimento politico di... Segui su affarni.it

Advertising

jemsiratze : @jennifersslaugh Io credo che ci siano altre scrittrici molto brave e che si stanno confermando protagoniste dei li… - chxngbae : @MargheDW8 Potevano decisamente evitare il paragone, non ci vuole una laurea per vedere che quello loro è undergrou… - Affaritaliani : Vox Italia, Fusaro: 'Paragone ha una sola 'issue', fuori dall'euro e dall'UE' - _wallsxhbw_ : RT @91VMEDICINE: + eppure hanno riempito una arena intera. Louis che faceva parte di una band famosa a livello mondiale e che ha aiutato I… - 91VMEDICINE : + eppure hanno riempito una arena intera. Louis che faceva parte di una band famosa a livello mondiale e che ha aiu… -

Ultime Notizie dalla rete : Paragone una

Affaritaliani.it

Nei 76 chilometri di ferrovia tra Genova Nervi e La Spezia Centrale ci sono 27 stazioni, in mediaogni tre chilometri. Per fare un, nei 108 chilometri tra Savona e Ventimiglia ci sono 20 ...Dopo chesinagoga e alcune attività commerciali gestite da ebrei sono state incendiate a Lod, il sindaco ha immediatamente proposto uncon la notte dei cristalli del 1938, quando i ...Draghi stipendio, l'ex numero uno della Bce ha rinunciato al suo emolumento da premier. Botta e risposta Bechis Paragone su "Il Tempo".Ma come avrà risposto Andrea Zelletta a questa domanda? 1 Andrea Zelletta parla di Pierpaolo Pretelli. Ieri sera a Il Punto Z di Tommaso Zorzi sono arrivati due ospiti d’eccezione in studio come Natal ...