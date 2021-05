Paradox si scusa per aver lanciato il gioco con le peggiori recensioni della storia di Steam

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 14 maggio 2021) Probabilmente ricorderete del disastroso lancio del nuovo DLC di Europa Universalis IV, dal nome Leviathan: buggato all'inverosimile, con porzioni dipalesemente incomplete, ha creato problemi anche all'interno delbase, costringendo gli utenti a un fenomeno di review bombing che resterà nelladi. I primi interventi da parte del publishersono stati tutt'altro che risolutivi, tanto che a distanza di quasi tre settimane dal lancio il problema non si è risolto e il DLC è sprofondato sempre più in basso nelle valutazioni: solo l'8% delleutente sono positive, con una percentuale di queste che si rivela esserlo solo per poter fare ironia sulla situazione. La cosa, naturalmente, si traduce in pessima pubblicità per l'intero...