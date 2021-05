Advertising

Avvenire_Nei : Papa Francesco apre i lavori agli Stati Generali della Natalità promossi dal Forum delle Associazioni familiari: tr… - Agenpress : Stati natalità. Papa: triste che donne incinta debbano nascondere pancia. Finalmente assegno unico… - lucio22673283 : (Spesso sono scoraggiate proprio dalle élites femminili) Papa: triste che donne incinta debbano nascondere pancia - pansopher1 : RT @SalvoCernuzio: @Pontifex_it apre i lavori, insieme al premier italiano Mario #Draghi, degli Stati Generali della Natalità promossi dal… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Papa: triste che donne incinta debbano nascondere pancia: (ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 14 MAG - 'P… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa triste

Agenzia ANSA

Lo ha detto ilagli Stati generali sulla natalità. Poi il Pontefice, ringraziando il premier Mario Draghi per le sue parole "chiare e speranzose", ha promosso l'assegno unico. "Finalmente in ...... definito unico e universale, per ogni figlio che nasce - afferma da parte suaFrancesco - . ... 'che le donne incinta debbano nascondere la pancia' 'Penso con tristezza, alle donne che sul ...Stati Generali Natalità 2021, la diretta video: gli interventi di Papa Francesco e del Premier Mario Draghi, “non c'è futuro in Italia senza famiglie” ..."Penso con tristezza, alle donne che sul lavoro vengono scoraggiate ad avere figli o devono nascondere la pancia" ...