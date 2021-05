Papa: “Le donne sul lavoro devono nascondere la pancia, una vergogna”. Il video (Di venerdì 14 maggio 2021) Papa: “Le donne sul lavoro devono nascondere la pancia, una vergogna” Roma, 14 mag. (askanews) – “Penso, con tristezza, alle donne che sul lavoro vengono scoraggiate ad avere figli o devono nascondere la pancia. Com’è possibile che una donna debba provare vergogna per il dono più bello che la vita può offrire? Non la donna, ma la società deve vergognarsi, perché una società che non accoglie la vita smette di vivere. I figli sono la speranza che fa rinascere un popolo”. Così Papa Francesco nel suo intervento agli Stati Generali della Natalità organizzati dal Forum delle associazioni famigliari e aperto all’auditorium di Roma dal ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 maggio 2021): “Lesulla, una” Roma, 14 mag. (askanews) – “Penso, con tristezza, alleche sulvengono scoraggiate ad avere figli ola. Com’è possibile che una donna debba provareper il dono più bello che la vita può offrire? Non la donna, ma la società deversi, perché una società che non accoglie la vita smette di vivere. I figli sono la speranza che fa rinascere un popolo”. CosìFrancesco nel suo intervento agli Stati Generali della Natalità organizzati dal Forum delle associazioni famigliari e aperto all’auditorium di Roma dal ...

