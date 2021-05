Papa: in Italia inverno demografico ancora freddo e buio (Di venerdì 14 maggio 2021) "I dati dicono che la maggior parte dei giovani desidera avere figli. Ma i loro sogni di vita, germogli di rinascita del Paese, si scontrano con un inverno demografico ancora freddo e buio: solo la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) "I dati dicono che la maggior parte dei giovani desidera avere figli. Ma i loro sogni di vita, germogli di rinascita del Paese, si scontrano con un: solo la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Quaranta anni fa l'attentato in piazza San Pietro a papa Wojtyla VIDEOGRAFICA #ANSA - ricpuglisi : Almeno in Italia, il papa è più a sinistra di una larghissima percentuale dei cattolici. - messveneto : Stati generali della Natalità, Draghi: “Un’Italia senza figli non ha posto nel futuro”: L’intervento del presidente… - SerenaZancla : RT @fmazzulla1: Il Papà: L’Italia da anni è il paese con meno nascite in Europa, ogni anno è come se scomparisse una città di 200.000 abita… - fmazzulla1 : Il Papà: L’Italia da anni è il paese con meno nascite in Europa, ogni anno è come se scomparisse una città di 200.0… -