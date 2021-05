Palinsesti Rai | Marco Liorni sacrificato? Nessuna intenzione di ridurre Italia Sì

Leggi su dilei

(Di venerdì 14 maggio 2021)con la suaSì non solo è confermatissimo neiRai del prossimo autunno, ma anzi potrebbe essergli dato più spazio con un prolungamento d’orario. Contrariamente alle voci circolate, il direttore Stefano Coletta non pensa a un dimezzamento del programma del sabato pomeriggio di Rai 1,Sì. Se un cambiamento ci sarà, riguarderà solo l’orario con eventualmente un prolungamento della trasmissione condotta da, che dovrebbe iniziare alle 14 e concludersi alle 16.50 per lasciare spazio poi al tg, alle varie Linee e A Sua immagine. Ci sono dunque valutazioni in corso su come modificare eventualmente il palinsesto, ma in ogni caso questo non significherà in alcun modo sacrificareSì e il suo conduttore. Un ...