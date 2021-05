(Di venerdì 14 maggio 2021) "ha trovato il posto fisso".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", focalizzando l'attenzione sul percorso di Robertonel girone C di Serie C. L'inversione di tendenza è lampante da quando Giacomoè subentrato a Roberto.Con l'ex tecnico di Trapani e Virtus Entella, l'attaccante che ha avuto unnele nel Foggia aveva avuto l'opportunità di indossare una maglia da titolare solamente in otto occasioni su ventisei. Ed anche in termini di minutaggio, da quando il coach originario di Partinico è stato promosso al posto di, la differenza è tangibile.Con Giacomoalla guida del, infatti,ha indossato ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, Floriano da riserva con Boscaglia a punto fermo con Filippi: il trascorso dell'ex Bari… - Mediagol : #Palermo, Floriano da riserva con Boscaglia a punto fermo con Filippi: il trascorso dell'ex Bari… - ILOVEPACALCIO : Gds: '#Palermo, #Floriano ha trovato il posto fisso' - ILOVEPACALCIO : #Floriano e #Luperini esaltano il #Palermo. I rosa si addentrano nella giungla dei playoff - infoitsport : Il Palermo supera l'ostacolo Teramo: Floriano e Luperini regalano la vittoria -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Floriano

Mediagol.it

... scrive così Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia sul percorso di crescita di Robertocon l'arrivo di Giacomo Filippi sulla panchina del. Col nuovo tecnico ...Per ovviare all'assenza del cannoniere, ilha fatto affidamento a tutte le zone del campo: delle 10 reti segnate ne sono arrivate 5 dall'attacco (2, poi uno a testa Santana, Rauti e ...La partita Juve Stabia - Palermo di Mercoledì 19 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 2° giornata dei playoff di Serie C ...Le vie saranno intitolate a 11 donne vittime di mafia e saranno simbolicamente collegate ad altrettante vie e luoghi della città di Palermo dedicate alla lotta alla mafia e nel ricordare le vittime in ...