Palazzo Reale di Napoli, domenica apre il Giardino pensile (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSi sono appena conclusi i lavori di pulizia e manutenzione straordinaria del Giardino romantico del Palazzo Reale di Napoli. Questo intervento avvia un più ampio progetto di restauro e manutenzione dei giardini, diretto dall’architetto paesaggista Marco Ferrari. Durante il periodo della chiusura dei musei e luoghi della cultura per l’emergenza sanitaria in zona arancione, l’accesso gratuito al Giardino romantico è stato comunque sempre garantito, offrendo ai visitatori un’area che ha consentito di mantenere vivo il legame tra il Palazzo e la città. Si tratta infatti di un raro e prezioso polmone verde nel cuore di Napoli, a disposizione degli abitanti del quartiere. Il costante bisogno di manutenzione del Giardino, pur nella ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSi sono appena conclusi i lavori di pulizia e manutenzione straordinaria delromantico deldi. Questo intervento avvia un più ampio progetto di restauro e manutenzione dei giardini, diretto dall’architetto paesaggista Marco Ferrari. Durante il periodo della chiusura dei musei e luoghi della cultura per l’emergenza sanitaria in zona arancione, l’accesso gratuito alromantico è stato comunque sempre garantito, offrendo ai visitatori un’area che ha consentito di mantenere vivo il legame tra ile la città. Si tratta infatti di un raro e prezioso polmone verde nel cuore di, a disposizione degli abitanti del quartiere. Il costante bisogno di manutenzione del, pur nella ...

