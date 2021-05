Pa: ministero, concorso Sud, anche in Sardegna una sede per la prova scritta (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Sono in corso in questi giorni le attività relative alla formazione della graduatoria dei candidati ammessi alla prova scritta digitale del concorso bandito dall'Agenzia per la Coesione territoriale per l'assunzione a tempo determinato di 2.800 tecnici qualificati nelle amministrazioni del Sud. Lo rende noto il ministero della Pubblica amministrazione in una nota. Una volta definita la graduatoria e valutate le residenze degli ammessi, verranno rese note le città che ospiteranno le prove concorsuali. Il Dipartimento della Funzione pubblica, anche in ragione del perdurare dell'emergenza Covid, ha richiesto al Formez di individuare una sede anche per la regione Sardegna. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Sono in corso in questi giorni le attività relative alla formazione della graduatoria dei candidati ammessi alladigitale delbandito dall'Agenzia per la Coesione territoriale per l'assunzione a tempo determinato di 2.800 tecnici qualificati nelle amministrazioni del Sud. Lo rende noto ildella Pubblica amministrazione in una nota. Una volta definita la graduatoria e valutate le residenze degli ammessi, verranno rese note le città che ospiteranno le prove concorsuali. Il Dipartimento della Funzione pubblica,in ragione del perdurare dell'emergenza Covid, ha richiesto al Formez di individuare unaper la regione

Advertising

TV7Benevento : Pa: ministero, concorso Sud, anche in Sardegna una sede per la prova scritta... - Uni_Today : Sarà presto presentato un bando di concorso pubblico con cui sarà possibile concorrere per una delle 16mila posizio… - andreozzifranc : @AzzolinaLucia il concorso per 2.700 cancellieri esperti bandito dal ministero della giustizia uscito l' 11 dicembr… - Andrea_V_73 : @Masino_ @raffaellapaita Si, nel 69 fu bandito il primo concorso dal Ministero dei Lavori Pubblici per presentare progetti ed idee. - Ticonsiglio : Concorso Segretario di Legazione: 50 posti, Bando 2021 <p>Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Int… -