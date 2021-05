Otto e Mezzo | Alessandro Di Battista ed un nuovo soggetto politico tra le ipotesi per il futuro

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 14 maggio 2021) Questa seraDi, fresco della pubblicazione del suolibro, è stato ospite di. Molti i temi affrontati nel saldi Lilli Gruber, tra passato, presente e. Unche ha fatto parlare Didi tre scenari possibili: Dibba potrebe continuare a fare attività politica al di fuori del Parlamento, potrebbe farla attraversa la sua attività scrittoria / giornalistica e, infine, potrebbe farla in prima persona e in un. E’ proprio Dia non escludere la possibilità di “fare qualcosa di”. Pur assicurando di non guidare gli scissionisti interni al Movimento (pur non escludendo però ...