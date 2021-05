Oroscopo Toro del giorno: previsioni del giorno 14/05/2021 (Di venerdì 14 maggio 2021) La recente Luna nuova in Toro sta dando una spinta spettacolare alla tua vitalità, aiutandoti a conquistare il tuo futuro. Probabilmente ti si presenteranno delle opportunità legate all’editoria, ai mass media o al mondo accademico. Potresti anche registrare una massiccia crescita di progetti nell’ambito della comunicazione, grazie allo splendido segnale lanciato da Urano all’ambizioso Marte, ora nel tuo settore dei messaggi. Dichiara ciò che vuoi all’universo, e poi agisci per ottenerlo. Questo è il tuo momento. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di venerdì 14 maggio 2021) La recente Luna nuova insta dando una spinta spettacolare alla tua vitalità, aiutandoti a conquistare il tuo futuro. Probabilmente ti si presenteranno delle opportunità legate all’editoria, ai mass media o al mondo accademico. Potresti anche registrare una massiccia crescita di progetti nell’ambito della comunicazione, grazie allo splendido segnale lanciato da Urano all’ambizioso Marte, ora nel tuo settore dei messaggi. Dichiara ciò che vuoi all’universo, e poi agisci per ottenerlo. Questo è il tuo momento. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

