Oroscopo Sagittario del giorno: previsioni del giorno 14/05/2021

Se hai un problema di salute, questo è un ottimo momento per prenotare una visita o un intervento. La Luna nuova che lunedì si è mostrata nella tua casa della salute e del benessere continuerà a inviare segnali benefici per favorire un nuovo inizio dopo la malattia. Oltre alla medicina tradizionale, potresti trarre beneficio dall'esplorazione di modalità di guarigione alternative. Pensa positivo, andrà tutto bene. Amica.

