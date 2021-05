Oroscopo Capricorno, domani 15 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di venerdì 14 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 15 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. Carissimi amici del Capricorno, seppur il cielo vi presenti una buona giornata, soprattutto sotto il piano lavorativo, voi sembrate non riuscire a provare ancora soddisfazione per le cose che avete ottenuto. Ma non preoccupatevi, da questo fine settimana inizierà il transito di Giove nei vostri piani astrali, che si tradurrà in ottime opportunità per dare una svolta alla vostra carriera, tornando a sorridere per quello che fate e che il destino vi offre! La Luna ancora negativa, nel corso di sabato ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 15? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Carissimi amici del, seppur il cielo vi presenti una buona giornata, soprattutto sotto il piano lavorativo, voi sembrate non riuscire a provare ancora soddisfazione per le cose che avete ottenuto. Ma non preoccupatevi, da questo fine settimana inizierà il transito di Giove nei vostri piani astrali, che si tradurrà in ottime opportunità per dare una svolta alla vostra carriera, tornando a sorridere per quello che fate e che il destino vi offre! La Luna ancora negativa, nel corso di sabato ...

Advertising

Capricorno_astr : 14/mag/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 14/mag/2021: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 14/mag/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - ballardiniano : @NariceDe Capricorno, ma giusto a titolo informativo, non credo alle boiate dell'oroscopo -