Oroscopo Bilancia, domani 15 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di venerdì 14 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 15 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia. È arrivato il momento, per voi amici della Bilancia, di impegnarvi e darvi veramente da fare! Non pensiate, però, che questo sia dovuto al fatto che il vostro sabato sarà negativo o faticoso, tutt'altro! Infatti, gli astri vi garantiscono proprio la voglia di impegnarvi, in qualsiasi campo vi faccia stare bene. Tuttavia, il vostro umore sembra poter essere leggermente compromesso dalla posizione della Luna dissonante, facendovi passare alcuni momenti di nervosismo particolarmente marcato.

