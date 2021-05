Orlando, incentivi per il lavoro (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Ministro del lavoro indica gli obiettivi del Decreto sostegni bis: aiutare i settori più colpiti dalla crisi, soprattutto turismo e commercio, e poi fornire alle imprese gli strumenti per evitare i ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Ministro delindica gli obiettivi del Decreto sostegni bis: aiutare i settori più colpiti dalla crisi, soprattutto turismo e commercio, e poi fornire alle imprese gli strumenti per evitare i ...

Il piano di Orlando sul lavoro: sei mesi senza tasse per chi assume i disoccupati Sono queste due novità importanti che il ministro del Lavoro Andrea Orlando prevede di inserire nel ... intervistato dal Corriere, mette le mani avanti e dice che non sempre gli incentivi alle ...

