Omotransfobia, Letta: “Ddl Zan è il miglior punto di avanzamento in queste condizioni. Come tutte leggi ha delle imperfezioni, ma va approvato” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Io contrasto e contrasterò sempre la logica perversa del ‘sì ma c’è altro’. Non è così. Noi siamo il partito che deve creare la connessione tra crescita economica e diritti. Ringrazio tutti i senatori e le senatrici intervenute. E’ stato il primo fatto al Senato, non sarà certo l’ultimo. Noi siamo per approvazione ddl Zan, è il miglior punto di avanzamento nelle condizione date“. Lo ha detto Enrico Letta dedicando un passaggio del suo discorso alla direzione Pd alla legge sull’Omotransfobia osteggiata dalla Lega e da parte del centrodestra. Sull’omofobia “siamo per l’approvazione di quel testo, crediamo che debba essere approvato e crediamo che ci si debba concentrare sull’importanza del passo avanti fatto e quanto sarebbe negativo fare passi indietro con incidenti di percorso nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) “Io contrasto e contrasterò sempre la logica perversa del ‘sì ma c’è altro’. Non è così. Noi siamo il partito che deve creare la connessione tra crescita economica e diritti. Ringrazio tutti i senatori e le senatrici intervenute. E’ stato il primo fatto al Senato, non sarà certo l’ultimo. Noi siamo per approvazione ddl Zan, è ildinelle condizione date“. Lo ha detto Enricodedicando un passaggio del suo discorso alla direzione Pd alla legge sull’osteggiata dalla Lega e da parte del centrodestra. Sull’omofobia “siamo per l’approvazione di quel testo, crediamo che debba esseree crediamo che ci si debba concentrare sull’importanza del passo avanti fatto e quanto sarebbe negativo fare passi indietro con incidenti di percorso nel ...

Advertising

Silvergio2377 : RT @loriana34406751: E così,mentre Letta tira dritto per non fare un torto a Fedez e al resto della ciurma radical-chic,il mondo cattolico… - loriana34406751 : E così,mentre Letta tira dritto per non fare un torto a Fedez e al resto della ciurma radical-chic,il mondo cattoli… - loriana34406751 : E così,mentre Letta tira dritto per non fare un torto a Fedez e al resto della ciurma radical-chic,il mondo cattoli… - andrea_pecchia : @EnricoLetta che chiede ai senatori del @pdnetwork di votare il #DDLZanLeggeControOmofobia così com'è mi mette una… - SimoneBellandi1 : Vitalba Azzolini va sempre letta quando offre il suo prezioso e argomentato conforto alle tue convinzioni ma soprat… -