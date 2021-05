Omceo Roma: dispiace che accordo vaccini non sia condiviso da tutti i medici medicina generale (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma – “Contrariamente a quanto comunicatoci in precedenza, spiace apprendere che l’eventuale accordo con la medicina generale per il loro pieno e necessario coinvolgimento nella campagna vaccinale non e’ condiviso da tutte le componenti della categoria, in quanto non presentato, discusso e condiviso nelle sedi opportune come previsto dalle norme vigenti”. Lo fa sapere in una nota il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi. “Spiace doppiamente- prosegue- perche’ circa una settimana fa lo stesso Ordine dei medici di Roma e provincia, in quanto organo sussidiario dello Stato, aveva chiesto un urgente incontro per poter dare il suo necessario contributo sulla vicenda organizzativa della campagna vaccinale ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 maggio 2021)– “Contrariamente a quanto comunicatoci in precedenza, spiace apprendere che l’eventualecon lanaper il loro pieno e necessario coinvolgimento nella campagna vaccinale non e’da tutte le componenti della categoria, in quanto non presentato, discusso enelle sedi opportune come previsto dalle norme vigenti”. Lo fa sapere in una nota il presidente dell’Ordine deidi, Antonio Magi. “Spiace doppiamente- prosegue- perche’ circa una settimana fa lo stesso Ordine deidie provincia, in quanto organo sussidiario dello Stato, aveva chiesto un urgente incontro per poter dare il suo necessario contributo sulla vicenda organizzativa della campagna vaccinale ...

