Olimpiadi: Malagò, 'Milano e Lombardia hanno dato fiducia al Coni' (Di venerdì 14 maggio 2021) Milano, 14 mag. (Adnkronos) - "Non è stato casuale che il Consiglio nazionale elettivo del Coni, il momento istituzionale più alto del mondo dello sport e del Comitato olimpico, si sia tenuto a Milano e in Lombardia. Milano e la Regione Lombardia ci hanno dato fiducia in tempi non sospetti. Il Coni e io dovevamo dare un segnale di ulteriore riconoscenza e gratitudine". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, nel suo intervento all'inaugurazione del Centro sportivo Giuriati nel Campus Leonardo del Politecnico di Milano. Ieri al Tennis Club Alberto Bonacossa di Milano si è riunito il Cnsiglio nazionale elettivo del Coni. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021), 14 mag. (Adnkronos) - "Non è stato casuale che il Consiglio nazionale elettivo del, il momento istituzionale più alto del mondo dello sport e del Comitato olimpico, si sia tenuto ae ine la Regioneciin tempi non sospetti. Ile io dovevamo dare un segnale di ulteriore riconoscenza e gratitudine". Lo ha detto Giovanni, presidente del, nel suo intervento all'inaugurazione del Centro sportivo Giuriati nel Campus Leonardo del Politecnico di. Ieri al Tennis Club Alberto Bonacossa disi è riunito il Cnsiglio nazionale elettivo del

