Olanda | i pre convocati di De Boer per l’Europeo

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il ct dell’, Frank Deha reso note le pre convocazioni in vista del. Ci sono due nuovi ingressi come Timber e Gakpo, tornano invece Karsdorp, che sta facendo bene con la Roma, e El Ghazi. Assente Van Dijk per infortunio. Ecco la lista completa: Portieri – Bizot, Cillessen, Krul, Stekelenburg. Difensori – Van Aanholt, Aké, Blind, Dumfries, Hate, Karsdorp, De Ligt, St Juste, Tete, Timber, Veltman, De Vrij, Wijndal. Centrocampisti – Van de Beek, Gravenberch, F. De Jong, Klaassen, Koopmeiners, De Roon, Vilhena, Wijnaldum. Attaccanti – Berghius, Bergwijn, El Ghazi, Gakpo, L. De Jong, Malen, Memphis Depay, Promes, Weghorst. Timber & Gakpo Karsdorp & El Ghazi This is the provisional squad for #EURO2020! https://t.co/siOfazabtE. pic.twitter.com/c1JdsE6z9V — OnsOranje (@OnsOranje) May 14, ...

Sono 34 i pre-convocati di Frank de Boer per gli Europei al via l'11 giugno. Assente, come annunciato, Virgil van Dijk. Out anche Kevin Strootman e Ryan Babel, mentre ci sono gli 'italiani' Hateboer, Karsdorp, de Ligt, de Vrij e de Roon. I 26 definitivi verranno scelti il 26 maggio.