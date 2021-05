Nuovo decreto riaperture, cosa cambia. Dal coprifuoco agli spostamenti, tutte le novità (Di venerdì 14 maggio 2021) Verso il Nuovo decreto riaperture: cosa cambia e quali sono i nodi ancora da sciogliere per il governo. Nella giornata del 17 maggio il governo, dati dell’ultimo monitoraggio alla mano, si metterà ala lavoro sul Nuovo decreto riaperture e sull’allentamento delle restrizioni ancora in vigore. La cabina di regia Mario Draghi ha resistito al pressing del Centrodestra (ma non solo) e ha fissato al 17 maggio la data per la convocazione della cabina di regia, in ritardo rispetto a quanto preventivato in un primo momento. Un ritardo dettato dalla prudenza, in quanto il Presidente del Consiglio voleva avere tra le mani i dati del monitoraggio del 14 maggio. E i dati sono positivi. Si registra un Nuovo calo dell’indice Rt e una ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 14 maggio 2021) Verso ile quali sono i nodi ancora da sciogliere per il governo. Nella giornata del 17 maggio il governo, dati dell’ultimo monitoraggio alla mano, si metterà ala lavoro sule sull’allentamento delle restrizioni ancora in vigore. La cabina di regia Mario Draghi ha resistito al pressing del Centrodestra (ma non solo) e ha fissato al 17 maggio la data per la convocazione della cabina di regia, in ritardo rispetto a quanto preventivato in un primo momento. Un ritardo dettato dalla prudenza, in quanto il Presidente del Consiglio voleva avere tra le mani i dati del monitoraggio del 14 maggio. E i dati sono positivi. Si registra uncalo dell’indice Rt e una ...

Advertising

matteosalvinimi : Mentre a sinistra pensano a Ius Soli, le nostre priorità sono riaperture, stop agli sbarchi (2.146 in 24 ore!) usan… - news_mondo_h24 : Nuovo decreto riaperture, cosa cambia. Dal coprifuoco agli spostamenti, tutte le novità - SassiLive : COVID, DAL 17 MAGGIO TUTTA ITALIA IN ZONA GIALLA TRANNE VALLE D’AOSTA. NUOVO DECRETO RIAPERTURE: DATE RIPARTENZA PI… - CorriereUmbria : Attesa per il nuovo Decreto, Cardinali (Fipe Confcommercio): 'Perdite insostenibili per chi non ha spazi esterni'… - bizcommunityit : Zona gialla per tutta Italia, tranne le Valle d’Aosta, e nuovo decreto riaperture -