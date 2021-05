Nuovo cambio di colore per le Regioni d’Italia dal 17 maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Con l’avanzata della zona gialla, quasi tutte le Regioni italiane si avviano alla ripartenza dei settori economici. Cosa cambia? Poche saranno le eccezioni diverse dalla zona gialla. E c’è anche qualche Regione che si avvia alla zona bianca. Cerchiamo di capire insieme come cambia lo scenario dal prossimo lunedì 17 maggio. La zona gialla in L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 14 maggio 2021) Con l’avanzata della zona gialla, quasi tutte leitaliane si avviano alla ripartenza dei settori economici. Cosa cambia? Poche saranno le eccezioni diverse dalla zona gialla. E c’è anche qualche Regione che si avvia alla zona bianca. Cerchiamo di capire insieme come cambia lo scenario dal prossimo lunedì 17. La zona gialla in L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Nuovo cambio di colore per le Regioni d’Italia dal 17 maggio - ProudMelonian : @visibilio_ Ma ci sono ancora biglietti? Io con questo covid è da un anno che rimando, arrivo al pagamento e cambio… - madelyncms : guardate come cambio di nuovo ?? - ErnestoCurci1 : @vueling HO PAGATO 126€ PER UN CAMBIO CHE SAREBBE DOVUTO ESSERE GRATUITO. NONOSTANTE NON MI AVETE FATTO IL RIMBORSO… - marcoluci1 : RT @Tg1Rai: L'andamento dell'epidemia in Italia. Scende l'indice Rt e l'incidenza. Da lunedì nuovo cambio nella mappa dei colori: va verso… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo cambio Probabili formazioni Serie A della 37giornata: ultime news dai campi ... tra difesa e centrocampo invece potremmo vedere qualche volto nuovo rispetto all'infrasettimanale. Dietro può tornare Golemic mentre in mediana Zanellato potrebbe dare il cambio a Cigarini UDINESE - ...

Funivie s.p.a, lettera dei lavoratori: 'In 110 anni risorsa importante per il territorio' Negli ultimi 10 anni il nuovo punto di sbarco si è trasferito agli Alti Fondali dove possono essere ... data del disastroso evento, si è aggiunta la pandemia dovuta al Covid 19 e un cambio di Governo ...

Speranza sotto attacco, arriva il nuovo cambio colori: le Regioni in zona gialla, arancione e rossa QuiFinanza Il miliardario giapponese Maezawa pronto a volare sulla ISS, la Luna può attendere L'imprenditore giapponese che nel 2023 volerà verso la Luna grazie a SpaceX ha intenzione di fare tappa questo dicembre sulla Stazione Spaziale Internazionale. L'uomo ha già superato i primi esami med ...

Coronavirus, vicini a nuove riaperture. Ecco il calendario Già da domani sono previste nuove riaperture volute dal Governo Draghi che ha stilato ... vale a dire il numero di persone ricoverate nei reparti Covid e nelle terapie intensive. 24 maggio Cambia ...

... tra difesa e centrocampo invece potremmo vedere qualche voltorispetto all'infrasettimanale. Dietro può tornare Golemic mentre in mediana Zanellato potrebbe dare ila Cigarini UDINESE - ...Negli ultimi 10 anni ilpunto di sbarco si è trasferito agli Alti Fondali dove possono essere ... data del disastroso evento, si è aggiunta la pandemia dovuta al Covid 19 e undi Governo ...L'imprenditore giapponese che nel 2023 volerà verso la Luna grazie a SpaceX ha intenzione di fare tappa questo dicembre sulla Stazione Spaziale Internazionale. L'uomo ha già superato i primi esami med ...Già da domani sono previste nuove riaperture volute dal Governo Draghi che ha stilato ... vale a dire il numero di persone ricoverate nei reparti Covid e nelle terapie intensive. 24 maggio Cambia ...