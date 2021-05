(Di venerdì 14 maggio 2021) La mattinata nella vasca diha confermato la supremazia russa nelartistico europeo ma, per quanto riguarda i colorini, ha portato un’altra medaglia. Il duo formato da Nicolòe Isottasi è infatti preso ilall’interno delle acque della Duna Arena. Per il duo azzurro, lui 23 anni di Parma e lei 21 anni di Roma, la medaglia è arrivata al termine dell’esercizio Robot coreografato da Rossella Pibiri e nuotato sulla colonna sonora Dubstepic Symph dei Robotboys: il punteggio totalizzato è stato di 77.4281 punti. Gli azzurri sono stati preceduti dai russi Mayya Gurbanberdieva e Aleksandr Maltesev (91.7963), che si sono confermati campioni d’Europa e dagli spagnoli Emma Garcia Garcia e Pau Ribes Culla (84.8694). Il programma si era poi aperto col ...

PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EUROPEI TUTTI I RISULTATI IL MEDAGLIERE PROGRAMMA VENERDI' 14 MAGGIO 2021:Ore 9.00 Finale duo libero con Veronica Gallo e Marta Murru (diretta Rai Sport +...Nuoto sincronizzato, Europei Budapest 2021: bronzo Italia nel duo misto, Ogliari-Sportelli sul podio. Per il resto dominio Russia ...LIVE Nuoto sincronizzato, Europei Budapest 2021: gli AGGIORNAMENTI in diretta sulla quinta giornata. Italia con Gallo-Murru e Ogliari-Sportelli.