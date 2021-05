Nuoto, Europei 2021: tante speranze di medaglia per l’Italia. Prove generali verso le Olimpiadi (Di venerdì 14 maggio 2021) Europeo di maggio prova generale dei Giochi: non sempre l’equazione funziona ma mai come quest’anno vanno sfruttate tutte le occasioni di competizione di alto livello perchè a Tokyo tanti nuotatori rischiano di arrivare al buio o quasi. Budapest per gli azzurri è un banco di prova importante in vista dell’Olimpiade giapponese. Le aspettative sono alte, la condizione va testata quando mancano poco più di due mesi all’inizio delle gare a Tokyo e tempo per completare un altro ciclo di lavoro non c’è. A Budapest si presenta una Italia agguerrita, forte, solida, con tante frecce al proprio arco come difficilmente è successo in passato. Sarà da verificare la condizione delle “punte” azzurre e il desiderio che avranno di conquistarsi una copertina che spesso in passato è stata ingombrante in vista della marcia di avvicinamento ai Giochi. La certezza, oggi, è ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Europeo di maggio prova generale dei Giochi: non sempre l’equazione funziona ma mai come quest’anno vanno sfruttate tutte le occasioni di competizione di alto livello perchè a Tokyo tanti nuotatori rischiano di arrivare al buio o quasi. Budapest per gli azzurri è un banco di prova imporin vista dell’Olimpiade giapponese. Le aspettative sono alte, la condizione va testata quando mancano poco più di due mesi all’inizio delle gare a Tokyo e tempo per completare un altro ciclo di lavoro non c’è. A Budapest si presenta una Italia agguerrita, forte, solida, confrecce al proprio arco come difficilmente è successo in passato. Sarà da verificare la condizione delle “punte” azzurre e il desiderio che avranno di conquistarsi una copertina che spesso in passato è stata ingombrante in vista della marcia di avvicinamento ai Giochi. La certezza, oggi, è ...

