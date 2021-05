Nuoto artistico e tuffi oggi | Europei 2021 | programma | orari | tv | italiani in gara 14 maggio

(Di venerdì 14 maggio 2021) Quinta giornata di gare a Budapest (Ungheria) per glidi. Le acque magiare stanno riservando tante soddisfazioni ai colori azzurri e le intenzioni sono quelle di proseguire su questa linea. Ilprenderà il via alle ore 09.00 con la finale del duo libero delche vedrà protagonista la coppia italiana Veronica Gallo/Marta Murru. Le due ragazze punteranno a un piazzamento, dal momento che il loro connubio si è creato in una situazione di emergenza originatasi nella compagine italiana che infatti non si è presentata a questa competizione con la “formazione tipo”. A seguire Nicolò Ogliari-Isotta Sportelli andranno a caccia di una medaglia nella routine “free” del duo misto, dopo il podio conquistato nel tecnico. Day-5 dedicato ai ...

Advertising

SportinRomagna : Nuoto Artistico, Europei: 13° posto per le sammarinesi nel duo tecnico #sportinromagna #nuoto #nuotoartistico… - OA_Sport : Nuoto artistico, l'Ucraina si conferma d'oro nella free combination - hulkevberg : Ma da quando il sincronizzato si chiama nuoto artistico? - LinkaTv : E' iniziato Nuoto Artistico (Syncro):Final su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Nuoto Artistico (Syncro):Preli su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto artistico

OA Sport

Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini hanno affrontato oggi (giovedì) la finale del duo tecnico ai Campionati Europei diin svolgimento a Budapest . La prova, originariamente in programma lunedì pomeriggio, era stata interrotta per un problema tecnico all'impianto sonoro ed è stata recuperata questa ...Venendo poi alle altre gare in corso per gli Europei di2021, va detto che è in corso la prova "free combination" del, dove pure non vi sono italiani. (agg Michela Colombo) ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE testuale, che per l'occasione ci porterà a Budapest, per gli Europei di nuoto artistico ...Il nuoto artistico continua nella propria programmazione fra le mura della Duna Arena di Budapest. Il pomeriggio del quarto giorno di gare di questi Europei prevedeva quest'oggi la finale del free com ...