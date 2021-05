Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili – 2° giorno

Leggi su lalucedimaria

(Di venerdì 14 maggio 2021) Preghiamo questa grande, nota per aver concesso grazie in situazioni davvero impensabili da risolvere umanamente.da Cascia (Roccaporena, 1381 – Cascia, 22 maggio 1457) fu moglie, madre, vedova e religiosa. La sua santità si rifletteva in ogni fase della sua vita. Nel corso degli anni, la sua integrità, devozione e carità sono L'articolo proviene da La Luce di Maria.