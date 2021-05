“Non vogliamo essere nemici”, arabi e israeliani manifestano insieme (Di venerdì 14 maggio 2021) “Non vogliamo essere nemici”. Questo lo slogan delle manifestazioni in diverse località israeliane, dopo una nuova notte di scontri. Ad Eilat, nel pomeriggio, nella piazza davanti al mare è prevista una manifestazione di “ebrei e arabi che rifiutano di essere nemici”. Un raduno simile è previsto alla Torre dell’orologio di Jaffa a Tel Aviv sempre nel pomeriggio, quando donne e ragazze protesteranno contro la violenza vestite di bianco. L’evento è stato organizzato attraverso Facebook, con un appello in arabo e in ebraico per chiedere ”la fine della follia che ha caratterizzato le strade in questi giorni”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) “Non”. Questo lo slogan delle manifestazioni in diverse località israeliane, dopo una nuova notte di scontri. Ad Eilat, nel pomeriggio, nella piazza davanti al mare è prevista una manifestazione di “ebrei eche rifiutano di”. Un raduno simile è previsto alla Torre dell’orologio di Jaffa a Tel Aviv sempre nel pomeriggio, quando donne e ragazze protesteranno contro la violenza vestite di bianco. L’evento è stato organizzato attraverso Facebook, con un appello in arabo e in ebraico per chiedere ”la fine della follia che ha caratterizzato le strade in questi giorni”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : 'Non vogliamo essere nemici', arabi e israeliani manifestano insieme. #Gaza #Israele - Pontifex_it : Quanto vorremmo che gli altri facciano a noi, facciamolo noi a loro (cfr Mt 7,12). Desideriamo essere ascoltati? As… - ItaliaViva : La mancanza di accessibilità per una persona con disabilità è una apartheid non dichiarata. La sfida dell'accessibi… - CalendaSindaco : RT @RomaConCalenda: Non è questa la #Roma che vogliamo! Pretendiamo una città pulita, con servizi efficienti, accogliente e vivibile! Riten… - AldoGiove : RT @Adnkronos: 'Non vogliamo essere nemici', arabi e israeliani manifestano insieme. #Gaza #Israele -