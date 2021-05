“Non lo dovete fare”. Antonella Viola avverte tutti in tv. Sorpresa tra il pubblico (Di venerdì 14 maggio 2021) Tra i tanti ospiti di PiazzaPulita di giovedì 13 maggio 2021, anche la professoressa e immunologa Antonella Viola. Corrado Formigli ha chiesto alla dottoressa diverse posizioni sul Covid e ha poi mostrato alla Viola un servizio sugli integratori e sulla lattoferrina consigliate in farmacia come valida arma contro l’infezione da Covid19, ma l’immunologa ha spazzato via ogni dubbio negandone con forza l’utilità: “Assolutamente no, non c’è nessuna evidenza che la lattoferrina funzioni e non si devono prendere integratori a meno che il medico, attraverso esami specifici, verifichi una carenza effettiva e reale”. Poi specifica: “Le linee guida americane per un buon stato di salute dicono di non prendere integratori. Per avere un sistema immunitario che funzioni bisogna mangiare bene, condurre una vita sana e fare attività ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Tra i tanti ospiti di PiazzaPulita di giovedì 13 maggio 2021, anche la professoressa e immunologa. Corrado Formigli ha chiesto alla dottoressa diverse posizioni sul Covid e ha poi mostrato allaun servizio sugli integratori e sulla lattoferrina consigliate in farmacia come valida arma contro l’infezione da Covid19, ma l’immunologa ha spazzato via ogni dubbio negandone con forza l’utilità: “Assolutamente no, non c’è nessuna evidenza che la lattoferrina funzioni e non si devono prendere integratori a meno che il medico, attraverso esami specifici, verifichi una carenza effettiva e reale”. Poi specifica: “Le linee guida americane per un buon stato di salute dicono di non prendere integratori. Per avere un sistema immunitario che funzioni bisogna mangiare bene, condurre una vita sana eattività ...

Advertising

rubio_chef : Israele non rappresenta gli ebrei, il sionismo, che ha imposto al mondo Israele solo per devastare il Medio Oriente… - CarloCalenda : Valeria, perché dovete infilare palle su di me in ogni articolo. Anche quando vi lamentate (spesso) del vostro part… - StefanoFassina : Cari lavoratori e lavoratrici con Partita Iva NON DOVETE PAGARE i contributi previdenziali 2021: c’è ‘anno bianco’… - MrLyJay : @instagram ok se provano a fottermi il profilo il giorno prima, ma in cosa dovete proteggere la community da me? ??… - justavoidme_ : raga dovete capire che lou non puo fare dei concerti negli STADI -