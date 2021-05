Non era il commercialista di De Vita: a giudizio (Di venerdì 14 maggio 2021) di Pina Ferro Secondo l’accusa si sarebbe introdotto nel portale telematico dell’Inps accedendo ai dati della società Sanatrix Nuova Elaion di Cosimo de Vita senza averne alcuna delega. Con l’imputazione di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 del codice penale) e di accesso abusivo ad un sistema informatico (articolo 615 ter) il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, Alfondo Scermino ha disposto, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, il rinvio a giudizio del commercialista Clemente Golino. Questi il prossimo mese di settembre comparirà dinanzi al giudice monocratico della seconda sezione penale del Tribunale di Salerno. Nel procedimento penale a carico del professionista risultano parti offese l’Inps e Cosimo de Vita. PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 14 maggio 2021) di Pina Ferro Secondo l’accusa si sarebbe introdotto nel portale telematico dell’Inps accedendo ai dati della società Sanatrix Nuova Elaion di Cosimo desenza averne alcuna delega. Con l’imputazione di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 del codice penale) e di accesso abusivo ad un sistema informatico (articolo 615 ter) il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, Alfondo Scermino ha disposto, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, il rinvio adelClemente Golino. Questi il prossimo mese di settembre comparirà dinanzi al giudice monocratico della seconda sezione penale del Tribunale di Salerno. Nel procedimento penale a carico del professionista risultano parti offese l’Inps e Cosimo de. PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA ...

