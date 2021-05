Non è vero che la Guardia di Finanza ha richiamato «i riservisti da almeno 5 anni in pensione» (Di venerdì 14 maggio 2021) Il 13 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un’immagine che mostra una presunta pagina del quotidiano La Repubblica dal titolo «Emergenza Covid – La Guardia di Finanza richiama i riservisti da almeno 5 anni in pensione». L’immagine oggetto della nostra verifica Innanzitutto, i riservisti sono delle unità – militari o di polizia – non più in servizio, ma che possono essere richiamate in situazioni di particolare emergenza. La notizia di un ricorso ai riservisti non compare su alcun mezzo d’informazione, italiano o internazionale. Venendo alla presunta pagina del quotidiano La Repubblica, si tratta di un fotomontaggio, come appare evidente dalla scelta del font, ... Leggi su facta.news (Di venerdì 14 maggio 2021) Il 13 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un’immagine che mostra una presunta pagina del quotidiano La Repubblica dal titolo «Emergenza Covid – Ladirichiama idain». L’immagine oggetto della nostra verifica Innanzitutto, isono delle unità – militari o di polizia – non più in servizio, ma che possono essere richiamate in situazioni di particolare emergenza. La notizia di un ricorso ainon compare su alcun mezzo d’informazione, italiano o internazionale. Venendo alla presunta pagina del quotidiano La Repubblica, si tratta di un fotomontaggio, come appare evidente dalla scelta del font, ...

Advertising

aldotorchiaro : #Vecchione lascia il Dis, arriva Elisabetta Belloni. Come anticipato da @ilriformista c’era una guerra per I vertic… - pdnetwork : 'L'agenda dettiamocela noi, non facciamocela dettare da altri. Siamo il #PD l'unico grande 'partito' italiano, che… - ZZiliani : È vero, la #Juve forse non ce la farà a qualificarsi per la #Champions e l’#UEFA potrebbe squalificarla per due ann… - HoMingYon : @SimoPillon Senatore, non serve che le ricordi io quali sono, secondo l'antica tradizione orientale, confermata da… - G0LD3Nh : @psykocaine da una tipa che diceva di aver chiamato e che li avrebbero messi alle 14:00 probabilmente tesoro non s… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vero Amici 20, secondo Eurobet e vincere sarà Sangiovanni Di sicuro non sarà l'unica super ospite della finale di Amici 20, ma a quanto pare sarà proprio ... Sangiovanni, il significato e qual è il vero nome della star di Amici 20 Pubblicato il 14 - 05 - 2021 ...

I francobolli Usa che parlano di caffè italiano: dobbiamo essere soddisfatti ...di caffè si tratti e non vengano proposte alternative. D'altra parte, dobbiamo anche dar retta a chi c'informa. Leggo sempre che il cibo rappresenta per le donne una vera ossessione. Però, se è vero ...

Meteo: TEMPERATURE ancora FLOP, ma QUANDO arriverà il VERO CALDO? Ora c'è una DATA iLMeteo.it Si parla tanto di prescrizione ma la vera riforma da fare è sull'Appello Parliamo di prescrizione. Un testo nero su bianco non c’è ancora, ma le anticipazioni degli orientamenti della ministra Marta Cartabia sembrano andare nel senso di modificare ...

Ponte Genova:tecnico Spea,non ci passerei neanche da formica "Non ci passerei neanche se fossi una formica": questa frase è contenuta in una mail scritta nel 2015 da Emanuele De Angelis, dipendente Spea e responsabile di quei progetti di consolidamento del pont ...

Di sicurosarà l'unica super ospite della finale di Amici 20, ma a quanto pare sarà proprio ... Sangiovanni, il significato e qual è ilnome della star di Amici 20 Pubblicato il 14 - 05 - 2021 ......di caffè si tratti evengano proposte alternative. D'altra parte, dobbiamo anche dar retta a chi c'informa. Leggo sempre che il cibo rappresenta per le donne una vera ossessione. Però, se è...Parliamo di prescrizione. Un testo nero su bianco non c’è ancora, ma le anticipazioni degli orientamenti della ministra Marta Cartabia sembrano andare nel senso di modificare ..."Non ci passerei neanche se fossi una formica": questa frase è contenuta in una mail scritta nel 2015 da Emanuele De Angelis, dipendente Spea e responsabile di quei progetti di consolidamento del pont ...