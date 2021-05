“Non ci credo”. Eugenia Rigotti, bomba a UeD. Succede tutto dopo il ‘no’ di Massimiliano (Di venerdì 14 maggio 2021) Ieri la scelta di Massimiliano Mollicone, dopo mesi aveva deciso di uscire con Vanessa. Una bocciatura per Eugenia Rigotti che, nella storia con il tronista, aveva sempre creduto nonostante le avvisaglie che niente potesse andare per il verso giusto. Più di una volta Eugenia Rigotti era scoppiata in lacrime, consolata anche da Maria De Filippi che l’aveva invitata a più riprese a guardare avanti. Il momento della scelta è stato particolarmente duro per Eugenia Rigotti. In un primo momento infatti Massimiliano aveva fatto entrare lei. Alla quale aveva detto: “Volevo ringraziarti per quello che hai fatto per me, per avermi ascoltato mentre condividevo la parte più intima di me. Sei stata unica, è difficile trovare le parole giuste”. E ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Ieri la scelta diMollicone,mesi aveva deciso di uscire con Vanessa. Una bocciatura perche, nella storia con il tronista, aveva sempre creduto nonostante le avvisaglie che niente potesse andare per il verso giusto. Più di una voltaera scoppiata in lacrime, consolata anche da Maria De Filippi che l’aveva invitata a più riprese a guardare avanti. Il momento della scelta è stato particolarmente duro per. In un primo momento infattiaveva fatto entrare lei. Alla quale aveva detto: “Volevo ringraziarti per quello che hai fatto per me, per avermi ascoltato mentre condividevo la parte più intima di me. Sei stata unica, è difficile trovare le parole giuste”. E ...

Advertising

matteosalvinimi : Non avrei mai pensato di dover leggere in diretta tv frasi di tale odio verso di me e i miei cari. Grazie a chi mi… - YoshikiOfficial : Ciao! #YOSHIKI #Italian #Fashion #Magazine article @mffashion_com - FBiasin : #Sonego batte #Thiem al tie break del terzo. 3 ore e 24 minuti. Non credo ci sia molto da aggiungere. Meraviglioso. - Piegheperse : RT @Antonio79B: 'Qualunque cosa si dica di me non ha importanza. Quando canto, credo di essere sincero... il pubblico è come una donna – se… - withlovefra : @SVNFL0WERV6 non credo piu in dio -