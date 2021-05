Non avere paura del buio, il cameo di Guillermo del Toro: lo avete notato? (Di venerdì 14 maggio 2021) Guillermo del Toro ha un cameo in Non avere paura del buio, ne La forma dell'acqua - The Shape of Water e in molti altri film e serie tv. Guillermo del Toro ha un cameo in Non avere paura del buio: il celebre regista messicano interpreta un passeggero sull'aereo, seduto proprio dietro a Sally Hurst, protagonista del film, interpretata da Bailee Madison. Il regista, inoltre, ha anche doppiato una delle creature presenti nella pellicola, cosa che aveva già fatto alcune volte in passato. I registi sono apparsi nei loro film attraverso dei camei da quando esiste il cinema stesso, quindi è appropriato che pellicole come Non avere paura del ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 maggio 2021)delha unin Nondel, ne La forma dell'acqua - The Shape of Water e in molti altri film e serie tv.delha unin Nondel: il celebre regista messicano interpreta un passeggero sull'aereo, seduto proprio dietro a Sally Hurst, protagonista del film, interpretata da Bailee Madison. Il regista, inoltre, ha anche doppiato una delle creature presenti nella pellicola, cosa che aveva già fatto alcune volte in passato. I registi sono apparsi nei loro film attraverso dei camei da quando esiste il cinema stesso, quindi è appropriato che pellicole come Nondel ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «Non aspettate di avere tutto per godervi la vita, avete già la vita per godere di tutto» (Haruki Murakami). Buo… - RobertoBurioni : @borghi_claudio L’intento è evitare che dei sanitari, rifiutando SENZA MOTIVO RAZIONALE il vaccino, possano infetta… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Aver visto la prestazione di mercoledì fa pensare che ci dispiace, avremmo potuto avere punti i… - Nada11970142 : RT @GiovanniTarchi: Paghiamo un prezzo per tutto quello che prendiamo o portiamo in questo mondo e anche se vale la pena avere delle ambizi… - MarcoVall8 : @liliaragnar Non credo che un uomo normale possa avere istinti sessuali per un essere asessuato come quello ?? -