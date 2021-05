Nino Frassica: “Fu il giorno più importante della mia carriera” | Il racconto (Di venerdì 14 maggio 2021) Il celebre Nino Frassica ha rivelato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera qual è stato il giorno più importante della sua carriera. Nino Frassica (Getty Images)Ritorna questa, venerdì 14 maggio, su Rai 1 il game show Top 10, condotto come al solito dal mitico Carlo Conti. Lo scopo del gioco è quello di indovinare quali sono le preferenze degli italiani su svariate tematiche che spaziano dall’attualità fino ad arrivare alla musica. A sfidarsi saranno come sempre due squadre composte dai vip del mondo dello spettacolo: Vincenzo Salemme, Tosca D’Aquino e Serena Autieri da un lato, Francesco Paolantoni, Marisa Laurito e Nino Frassica dall’altro. L’ospite musicale della ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Il celebreha rivelato in un’intervista rilasciata al CorriereSera qual è stato ilpiùsua(Getty Images)Ritorna questa, venerdì 14 maggio, su Rai 1 il game show Top 10, condotto come al solito dal mitico Carlo Conti. Lo scopo del gioco è quello di indovinare quali sono le preferenze degli italiani su svariate tematiche che spaziano dall’attualità fino ad arrivare alla musica. A sfidarsi saranno come sempre due squadre composte dai vip del mondo dello spettacolo: Vincenzo Salemme, Tosca D’Aquino e Serena Autieri da un lato, Francesco Paolantoni, Marisa Laurito edall’altro. L’ospite musicale...

Advertising

tw_fyvry : Impazzisco se Nino Frassica fa tutta la puntata col cappello a forma di torta in testa... #TopDieci #Top10 - Usaunaltronome : + Che cosa festeggi con sto cappello?? - I dieci anni di qualcosa Stasera vivo solo per le uscite di Nino Frassica… - SalvoAmatoStan : Ci sono Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Marisa Laurito, Vincenzo Salemme e Serena Autieri a #topdieci. Per no… - amoreavrai : Su rai uno Nino Frassica e Francesco Paolantoni nello stesso studio io la chiamo felicità - lattuga99 : Nino Frassica è una motivazione in più per vedere #TopDieci -