Niente quarantena per i turisti europei che vogliono venire in Italia. Ma serve il tampone anche per i vaccinati: quali regole restano (Di venerdì 14 maggio 2021) A partire dal 16 maggio i turisti europei che vogliono venire in Italia non dovranno sottoporsi all'obbligo di quarantena contro il Coronavirus. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato oggi un'ordinanza (non ancora pubblicata sul sito del ministero) che prevede l'ingresso dai Paesi dell'Unione europea e dall'area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo, superando quindi l'obbligo di osservare il periodo di isolamento previsto finora. Tuttavia, come precisato a Open da fonti ministeriali, anche le persone vaccinate dovranno fare il tampone e tale disposizione «dovrebbe» rimanere invariata finché non entrerà in vigore l'annunciato Green pass europeo.

