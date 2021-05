Niente Olimpiadi per Schwazer. Il tribunale svizzero respinge il ricorso (Di venerdì 14 maggio 2021) Per Alex Schwazer è definitivamente tramontato il sogno dei giochi olimpici di Tokyo . Il tribunale federale svizzero ha infatti respinto il ricorso presentato dal marciatore altoatesino per arrivare... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 14 maggio 2021) Per Alexè definitivamente tramontato il sogno dei giochi olimpici di Tokyo . Ilfederaleha infatti respinto ilpresentato dal marciatore altoatesino per arrivare...

