Niente Juventus: “Mi affascina la Premier League” (Di venerdì 14 maggio 2021) De Sciglio, in forza all’Olympique Lione, parla del suo futuro ed esclude un rientro in Italia. Il difensore deciso a restare in Francia ma non nega l’interesse verso la Premier. Niente rientro alla Juventus. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Francia oppure in Inghilterra, ma di certo non ci sarà nessun ritorno a Torino. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 14 maggio 2021) De Sciglio, in forza all’Olympique Lione, parla del suo futuro ed esclude un rientro in Italia. Il difensore deciso a restare in Francia ma non nega l’interesse verso larientro alla. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Francia oppure in Inghilterra, ma di certo non ci sarà nessun ritorno a Torino. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

_eldiem : Beppe Marotta lo aveva detto, ma niente. A far notizia sono i dirigenti nerazzurri, sempre e solo loro. Ora so già… - simokelevra : RT @smgi1908: Col ridimensionamento di Inter e Juventus, il Milan non può non vincere il prossimo scudetto. A questo punto nascondersi non… - YBah96 : RT @smgi1908: Col ridimensionamento di Inter e Juventus, il Milan non può non vincere il prossimo scudetto. A questo punto nascondersi non… - mattiamaestri46 : RT @smgi1908: Col ridimensionamento di Inter e Juventus, il Milan non può non vincere il prossimo scudetto. A questo punto nascondersi non… - IMJnterista_2 : RT @smgi1908: Col ridimensionamento di Inter e Juventus, il Milan non può non vincere il prossimo scudetto. A questo punto nascondersi non… -