Nick Rhodes dei Duran Duran verso Astronomia con Wendy Bevan

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ho incontrato la prima voltail 2 giugno 1981 a Londra. Con iabbiamo passato una splendida serata, che ho registrato quasi per intero. Da allora ho documentato i DD tante volte, Sanremo, Newcastle per Euro Tube, Parigi, Londra e naturalmente dovunque in Italia.mi ha sempre affascinato per la sua dolce determinazione. Ma, soprattutto, per la sua intelligente analisi di tutto quanto è immagine: fotografia, arte, cinema. I first meton June 2, 1981 in London. We had a wonderful evening with, which I almost entirely recorded. Since then I have documented DD many times, Sanremo, Newcastle for Euro Tube, Paris, ...