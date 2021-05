NFT - Garage Italia lancia i suoi primi token digitali

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 14 maggio 2021)sbarca nel mondo degli NFT (acronimo di "Non Fungible"), ossia dei contenutiunici che possono essere acquistati e scambiati come se si trattasse di vere e proprie opere d'arte. Questo nuovo impiego della Blockchain ha iniziato a diffondersi online negli ultimi mesi e il valore di alcuni beni immateriali ha raggiunto quotazioni impensabili fino a poco tempo fa: l'artista mette in vendita la propria opera (anche in più copie certificate) su internet, dove i compratori possono contendersela in un'asta e poi decidere se tenerla per sé o rivenderla con un profitto. In caso di cessione dell'NFT, all'artista spetta una royalty preimpostata che gli permette di continuare a guadagnare da tutti gli scambi che verranno effettuati in futuro. Fino a oggi nel mondo delle automobili solo poche realtà, ...