Neymar out in finale di Coppa | lui protesta sui social – FOTO

(Di venerdì 14 maggio 2021)non potrà giocare ladidi Francia di mercoledì contro il Monaco: la reazione del brasilianonon potrà giocare ladidi Francia di mercoledì contro il Monaco per un provvedimento della Disciplinare. Questa la reazione del brasiliano sui. «Vorrei entrare nella testa di chi ha stabilito il regolamento sui cartellini in Francia! Merita un applauso. Che confusione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Neymar out

Calcio News 24

... non c'è Diallo che tenga su Mahrez, mosso costantemente a sfruttare l'ampiezza dell'di destra. ... le chiusure solide su, Icardi, Mbappè durante le due gare devono essere necessariamente ...Champions, Psg. Verratti: 'Arbitro mi ha mandato a..' Marco Verratt i, al termine della semifinale di Champions ...5), Paredes 5,5 (dal 75′ Danilo sv); Di Maria 4, Verratti 6,5,5; ...Arrivato a Parigi nel 2017, Neymar rinnoverà il suo contratto con PSG fino al 2026. Secondo il quotidiano francese L’Equipe, il 29enne brasiliano non lascerà la Ligue 1 quest’estate. Nelle ultime sett ...Champions, Psg out. Verratti: "Arbitro mi ha mandato a.." Marco Verratti, al termine della semifinale di Champions League contro il Manchester City di Guardiola che ha visto il suo Psg eliminato, spie ...