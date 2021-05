Netflix vuole fare la guerra a Spotify? (Di venerdì 14 maggio 2021) Netflix e le playlist. Ma davvero? www.rockol.it, di Giampiero Di Carlo. Cosa accadrebbe se Netflix andasse nella direzione di IMDB? Tangenzialmente, potremmo dire che invaderebbe parte del dominio elettivo di Spotify. Come? Iniziando a occuparsi di playlist. Stiamo parlando di N-Plus, per ora solo un progetto, descritto come «futuro spazio online dove apprendere di più sui programmi di Netflix e sulle notizie loro correlate». L’informazione e la descrizione sono state diffuse da Protocol, che ha raccontato di un sondaggio che Netflix ha diramato nei giorni scorsi intervistando gli utenti su una vasta serie di «argomenti correlati» e sul loro gradimento circa potenziali espansioni del suo servizio: tra queste, in primo piano ci sarebbero podcast e playlist. Fino a oggi Netflix ha ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 14 maggio 2021)e le playlist. Ma davvero? www.rockol.it, di Giampiero Di Carlo. Cosa accadrebbe seandasse nella direzione di IMDB? Tangenzialmente, potremmo dire che invaderebbe parte del dominio elettivo di. Come? Iniziando a occuparsi di playlist. Stiamo parlando di N-Plus, per ora solo un progetto, descritto come «futuro spazio online dove apprendere di più sui programmi die sulle notizie loro correlate». L’informazione e la descrizione sono state diffuse da Protocol, che ha raccontato di un sondaggio cheha diramato nei giorni scorsi intervistando gli utenti su una vasta serie di «argomenti correlati» e sul loro gradimento circa potenziali espansioni del suo servizio: tra queste, in primo piano ci sarebbero podcast e playlist. Fino a oggiha ...

Netflix vuole fare la guerra a Spotify? La nostra rassegna stampa: la tv in streaming americana potrebbe a breve lanciare una serie di funzionalità legate all’ascolto di musica.

