Netanyahu, andremo avanti per tutto il tempo necessario (Di venerdì 14 maggio 2021) "Ho detto che avremmo fatto pagare un prezzo molto alto ad Hamas. Lo facciamo e continueremo a farlo con grande intensità. L'ultima parola non è stata detta e questa operazione proseguirà per tutto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) "Ho detto che avremmo fatto pagare un prezzo molto alto ad Hamas. Lo facciamo e continueremo a farlo con grande intensità. L'ultima parola non è stata detta e questa operazione proseguirà peril ...

Advertising

repubblica : Medio Oriente, l'esercito israeliano attacca Gaza con aviazione e carri armati. Netanyahu: 'Andremo avanti per tutt… - eziomauro : Medio Oriente, l'esercito israeliano attacca Gaza con aviazione e truppe di terra. Netanyahu: 'Andremo avanti per t… - AndreaPellicani : Date le enormi difficoltà personali e politiche di Netanyahu, come non pensare che tutto ciò sia studiato? Medio Or… - TerrinoniL : Medio Oriente, l'esercito israeliano attacca Gaza con aviazione e carri armati. Netanyahu: 'Andremo avanti per tutt… - EmilyGio2 : Medio Oriente, l'esercito israeliano attacca Gaza con aviazione e carri armati. Netanyahu: 'Andremo avanti per tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Netanyahu andremo Netanyahu, andremo avanti per tutto il tempo necessario Lo scrive il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un messaggio pubblicato su Twitter dopo l'ingresso a Gaza di truppe di terra israeliane. .

Gaza. Nuovi attacchi sulla Striscia, smentita l'invasione Netanyahu: andremo avanti per tutto il tempo necessario "Ho detto che avremmo fatto pagare un prezzo molto alto ad Hamas. Lo facciamo e continueremo a farlo con grande intensità. L'ultima parola non ...

Netanyahu, andremo avanti per tutto il tempo necessario Agenzia ANSA Israele attacca Gaza, "Avanti per tutto il tempo necessario" Truppe israeliane di cielo e di terra hanno attaccato la striscia di Gaza da nord del territorio palestinese. Lo ha confermato il portavoce militare Jonathan Conricus, il quale non ha tuttavia dato pa ...

Israele attacca Gaza via terra e bombarda a tappeto: “Andremo avanti tutto il tempo necessario” Duro attacco nella notte: Israele sta attaccando la Striscia di Gaza da nord e Sud, via terra e via cielo. Colpita per la prima volta dopo anni anche Gerusalemme. In azione caccia e carri armati. Il p ...

Lo scrive il premier israeliano Benyaminin un messaggio pubblicato su Twitter dopo l'ingresso a Gaza di truppe di terra israeliane. .avanti per tutto il tempo necessario "Ho detto che avremmo fatto pagare un prezzo molto alto ad Hamas. Lo facciamo e continueremo a farlo con grande intensità. L'ultima parola non ...Truppe israeliane di cielo e di terra hanno attaccato la striscia di Gaza da nord del territorio palestinese. Lo ha confermato il portavoce militare Jonathan Conricus, il quale non ha tuttavia dato pa ...Duro attacco nella notte: Israele sta attaccando la Striscia di Gaza da nord e Sud, via terra e via cielo. Colpita per la prima volta dopo anni anche Gerusalemme. In azione caccia e carri armati. Il p ...