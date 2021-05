"Nel 2050 la prima causa di morte". Coronavirus e antibiotici, la drammatica certezza di Antonella Viola (Di venerdì 14 maggio 2021) A PiazzaPulita di Corrado Formigli, nella puntata in onda su La7 giovedì 13 maggio, si fa il punto sull'emergenza Coronavirus. Ospite in studio l'immunologa Antonella Violla, alla quale il conduttore chiede che cosa ci riserverà il futuro. "Sono i Coronavirus quelli che dovremo temere dopo questo Covid? Il fatto di averne affrontato uno, da un punto di vista immunitario, ci aiuterà in futuro?", chiede Formigli. "I Coronavirus sono effettivamente un problema - premette la Viola nella risposta -, è possibile che possa arrivare un nuovo Coronavirus. E avere avuto l'infezione da Sars-cov-2 non ci protegge da un nuovo Coronavirus: se è diverso è diverso, si pensi al raffreddore. Non saremo protetti da quello", rimarca. E ancora: "Vorrei ricordare che noi avremo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) A PiazzaPulita di Corrado Formigli, nella puntata in onda su La7 giovedì 13 maggio, si fa il punto sull'emergenza. Ospite in studio l'immunologaViolla, alla quale il conduttore chiede che cosa ci riserverà il futuro. "Sono iquelli che dovremo temere dopo questo Covid? Il fatto di averne affrontato uno, da un punto di vista immunitario, ci aiuterà in futuro?", chiede Formigli. "Isono effettivamente un problema - premette lanella risposta -, è possibile che possa arrivare un nuovo. E avere avuto l'infezione da Sars-cov-2 non ci protegge da un nuovo: se è diverso è diverso, si pensi al raffreddore. Non saremo protetti da quello", rimarca. E ancora: "Vorrei ricordare che noi avremo ...

Advertising

Daniela25520566 : @eziomauro @repubblica ..... si producono armi a tonnellate che inquinano mezzo mondo e parlano di clima e di quant… - QPeriscopica : RT @La7tv: #piazzapulita Covid, Antonella Viola: 'È possibile che possa arrivare un nuovo coronavirus. Si pensa che nel 2050 la morte per i… - donnanotag : lei sta nel 2050 #cmqtwitter - maurizio30359 : RT @La7tv: #piazzapulita Covid, Antonella Viola: 'È possibile che possa arrivare un nuovo coronavirus. Si pensa che nel 2050 la morte per i… - PiazzapulitaLA7 : RT @La7tv: #piazzapulita Covid, Antonella Viola: 'È possibile che possa arrivare un nuovo coronavirus. Si pensa che nel 2050 la morte per i… -