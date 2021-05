Negli Usa via la mascherina, la gioia degli americani vaccinati. Il video (Di venerdì 14 maggio 2021) Negli Usa via la mascherina, la gioia degli americani vaccinati Roma, 14 mag. (askanews) – “Un gran giorno nella lotta contro la pandemia” perché “si può tornare a sorridere”. Così il presidente Usa Joe Biden ha annunciato ufficialmente la revoca dell’obbligo di indossare la mascherina per gli americani che hanno completato la vaccinazione. In una parola “vaccinati” o “con mascherina”, ha ironizzato il presidente degli Stati Uniti esortando la popolazione a vaccinarsi. L’annuncio segue la decisione delle autorità sanitarie americane: “Qualche ora fa il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie o Cdc ha annunciato che non raccomandano più di indossare le mascherine alle persone che hanno ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 maggio 2021)Usa via la, laRoma, 14 mag. (askanews) – “Un gran giorno nella lotta contro la pandemia” perché “si può tornare a sorridere”. Così il presidente Usa Joe Biden ha annunciato ufficialmente la revoca dell’obbligo di indossare laper gliche hanno completato la vaccinazione. In una parola “” o “con”, ha ironizzato il presidenteStati Uniti esortando la popolazione a vaccinarsi. L’annuncio segue la decisione delle autorità sanitarie americane: “Qualche ora fa il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie o Cdc ha annunciato che non raccomandano più di indossare le mascherine alle persone che hanno ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, negli Usa niente mascherina né distanziamento per vaccinati. Biden: “Grande giorno” - riotta : Storia del giorno sabotaggio hacker, forse legati ad Europa Est secondo @FBI , del pipeline Colonial negli Usa, ch… - SCinfocorretta : RT @SCinfocorretta: IL COVID NON ESISTE: I laboratori negli USA non riescono a trovare il Covid-19 in uno dei 1.500 test positivi https://t… - Raindog2704 : RT @Valenti07388668: @CarloVerdelli Il problema è che Hamas usa I civili come scudi umani, da sempre. Nasconde armi nelle scuole e negli os… - Dottorina1 : RT @antonellaviol17: Negli USA chi è vaccinato può fare a meno delle mascherine; da noi non solo bisogna continuare a portarle ma ai vaccin… -