NBA 2021 | i risultati della notte | Miami supera Philadelphia | vincono Phoenix e Milwaukee

(Di venerdì 14 maggio 2021) Nove partite nellaNBA. Due liberi di Devin Booker negli ultimi secondi di gara regalano un importante successo disui Portland Trail Blazers per 118-117. Una vittoria che permette ai Suns di restare in piena corsa per la conquista del primo posto nella Western Conference.ha avuto una prova di squadra convincente con sette giocatori in doppia cifra (tutto il quintetto titolare) con un Chris Paul da 26 punti, mentre a Portland non sono bastati i 41 punti di Damian Lillard. Seconda sconfitta consecutiva per i76ers, che vengono battuti nettamente daiHeat per 106-94. Un -12 alla fine che è meno pesante di quello che ha detto la partita, conche ha dominato fin dal primo quarto, chiudendo poi all’intervallo avanti 60-41. Jimmy Butler chiude ...