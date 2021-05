Natalità, presidente Istat: 'Nel 2021 stimate meno di 400mila nascite' (Di venerdì 14 maggio 2021) 'Nel 2020 ci sono stati in Italia 404mila nati, nell'anno 2021 si stima da 384mila a 393mila'. Lo ha detto il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, agli Stati generali della Natalità, promossi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 maggio 2021) 'Nel 2020 ci sono stati in Italia 404mila nati, nell'annosi stima da 384mila a 393mila'. Lo ha detto ildell', Gian Carlo Blangiardo, agli Stati generali della, promossi ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi interviene agli “Stati Generali della Natalità” #SGDN #14maggio In diretta - RaiNews : Stati Generali della Natalità con papa Francesco e il presidente Draghi. Senza famiglie non c'è futuro dice il pont… - istat_it : ??Online le slide 'Il linguaggio dei numeri: per dare consapevolezza, senza perdere la speranza“ di Gian Carlo… - ilariavolt : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Draghi interviene agli “Stati Generali della Natalità” #SGDN #14maggio In diretta - Barby_Giordano : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Draghi interviene agli “Stati Generali della Natalità” #SGDN #14maggio In diretta -