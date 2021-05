Natalia Paragoni svela dei dettagli intimi su Andrea Zelletta | “Aveva delle mutande bruttissime che spno durate poco”

Advertising

IsolaDeiFamosi : Dai nostri 'Croccantini' ai Golden Social più attesi di sempre: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata d… - MediasetPlay : Pronti a #ilPuntoZ di stasera? Il nostro Tommaso sarà in studio con Andrea Zelletta e Natalia Paragoni... Avremo po… - IsolaDeiFamosi : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di stasera... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - infoitcultura : Natalia Paragoni, 'dopo due secondi'. Oltre l'imbarazzo: la rivelazione sulla prima volta con Andrea Zelletta - infoitcultura : Natalia Paragoni rivela tutto sulla prima volta con Andrea Zelletta Le mutande sono durate poco -

Ultime Notizie dalla rete : Natalia Paragoni

Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato nelle ultime ore direttamente, lasciando tutti senza parole. Una ragazza davvero molto bella ed in questi giorni è uscito un libro autobiografico, stiamo parlando di. Dove ha confessato qualcosa ...Oltre ad Andrea Zelletta e, Tommaso Zorzi ha avuto la possibilità di 'intervistare', seppur mediante collegamento telefonico, sia Elena Santarelli che Andrea Damante. È proprio quest'...Una ragazza davvero molto bella ed in questi giorni è uscito un libro autobiografico, stiamo parlando di Natalia Paragoni. Attendiamo quindi i prossimi mesi per vedere che cosa succeder in questa copp ...Lei frena: “Abbiamo da fare tante cose prima”. Successivamente la giornalista di Nuovo ha domandato a Natalia Paragoni se tra i suoi progetti c’è anche quello di sposare il suo fidanzato Andrea Zellet ...