NASCAR | 400 giri nella Monster Mile

(Di venerdì 14 maggio 2021) Dal Darlington Raceway (South Carolina) laCup Series si prepara a scendere in pista al Dover International Speedway, un nuovo short-track dove tutto può succedere. Dopo lo speciale evento in cui la serie ha celebrato alcune delle più celebri livree della storia, lo Stato del Delaware accoglie i protagonisti per una manifestazione che sarà particolare rispetto agli ultimi anni. Dal 2021 sarà infatti solo una la gara che si terrà a Dover, un fatto che non è mai successo negli ultimi anni. Da quest’anno la Cup Series tonerà infatti a Nashville, catino gestito dalla medesima società che possiede l’impianto di questo week-end. Questo cambio concede al circuito che sorge nello Stato del Tennessee di diventare il più lungo ovale in cemento nel calendario, un primato che fino al 2020 era di Dover. Un miglio è la metratura di questo circuito che fino al 1994 era ...

Sedicesimo round su 31 della2021, il campionato americano delle derivate di serie, prima dei playoff che scatteranno a settembre. Domenica 16 maggio si corre la Drydena Dover (Delaware),giri per uno sviluppo di ...... la 58esima in carriera, che lo mette di fatto in corsa per i playoff2021. E' stato un ... L'ordine d'arrivo della Buschy McBuschal Kansas Speedway: 1 - Kyle Busch (Toyota) - Gibbs - 267 ...Round numero 16 del campionato Nascar 2021 per derivate di serie: in pista dalle 20 italiane con Denny Hamlin, che guida la classifica Sedicesimo round su 31 della Nascar 2021, il campionato americano ...Il notiziario settimanale della NASCAR, dedicato al Throwback weekend di Darlington. Ma c'è anche altro: ecco ciò che succede nel mondo stock ...