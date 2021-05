Napoli piange Don Ciro Caccavale: titolare de La Focaccia a Chiaia (Di venerdì 14 maggio 2021) Morto Ciro Caccavale: da circa 40 anni re della Focaccia nella zona dei baretti di Chiaia. L’uomo è morto nella notte a causa di un infarto, che non gli ha lasciato scampo. Don Ciro era il proprietario dello storico locale La Focaccia in vico Belledonne, noto punto di ritrovo di giovani e giovanissimi a qualsiasi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Morto: da circa 40 anni re dellanella zona dei baretti di. L’uomo è morto nella notte a causa di un infarto, che non gli ha lasciato scampo. Donera il proprietario dello storico locale Lain vico Belledonne, noto punto di ritrovo di giovani e giovanissimi a qualsiasi L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

