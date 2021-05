Napoli, infortunio Ghoulam: controllo positivo al ginocchio (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Napoli ha comunicato le condizioni di Faouzi Ghoulam dopo l’infortunio al ginocchio Dopo l’ennesima operazione al ginocchio, Faouzi Ghoulam prosegue nel recupero. Oggi ha sostenuto una visita di controllo e il Napoli, attraverso una nota ufficiale, ne ha comunicato l’esito. «Faouzi Ghoulam, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato questa mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani. Si comunica con piacere che l’esito del controllo al ginocchio sinistro è positivo, il calciatore continuerà l’iter riabilitativo come da protocollo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Ilha comunicato le condizioni di Faouzidopo l’alDopo l’ennesima operazione al, Faouziprosegue nel recupero. Oggi ha sostenuto una visita die il, attraverso una nota ufficiale, ne ha comunicato l’esito. «Faouzi, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato questa mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani. Si comunica con piacere che l’esito delalsinistro è, il calciatore continuerà l’iter riabilitativo come da protocollo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

spaziocalcio : #Napoli, prosegue bene il recupero di Faouzi #Ghoulam dopo l'infortunio - MCalcioNews : Napoli, il comunicato sulle condizioni di Ghoulam - NandoPiscopo1 : @mirabeack @Liguglia @_scoopemi_ @enricoI00 Nel nostro momento piú negativo, tolti kessié, calabria, tomori (prima… - cici1495 : @kekko_molise87 @RaffaeleDeGuida @Vinc881 @massimozampini @FBiasin Non so se è una cazzata. McKennie non era andato… - globalfirstnews : RT @EasySoccerNews: VENDETTA vs NAPOLI e MILAN!! (infortunio GRAVE) - FIFA 21 CARRIERA PS5 #11: Ultimo giorno di Calciomercato ma MR Spetta… -