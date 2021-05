'Napoli, il Manchester City all'assalto di Nuno Mendes' (Di venerdì 14 maggio 2021) LISBONA (PORTOGALLO) - Il Napoli ha puntato il 18enne Nuno Mendes , esterno sinistro dello Sporting Lisbona e della Nazionale portoghese. Il giovane talento vanta una clausola rescissoria da 70 ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 14 maggio 2021) LISBONA (PORTOGALLO) - Ilha puntato il 18enne, esterno sinistro dello Sporting Lisbona e della Nazionale portoghese. Il giovane talento vanta una clausola rescissoria da 70 ...

Calciomercato Napoli, Gds: nel mirino il partner di Albiol al Villareal. C'è la cifra Il Napoli ha iniziato a guardarsi intorno e valutare nuovi innesti in vista della prossima finestra di calciomercato ...

Pau Torres nel mirino, il Villareal lo valuta 30 milioni Il Napoli è in piena lotta Champions, a soli 180 minuti e due vittorie dal raggiungimento dell'obiettivo. Sebbene la squadra sia pronta a dare battaglia ...

Il Napoli ha iniziato a guardarsi intorno e valutare nuovi innesti in vista della prossima finestra di calciomercato ...Il Napoli è in piena lotta Champions, a soli 180 minuti e due vittorie dal raggiungimento dell’obiettivo. Sebbene la squadra sia pronta a dare battaglia ...